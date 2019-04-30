США і Туреччина провели спільні військово-морські навчання в Чорному морі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Американський есмінець USS Ross в суботу в Чорному морі взяв участь в спільних військово-морських навчаннях з турецькими кораблями і літаками. Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на ВМС США, передає УНН.
Повідомляється, що американські ВМС регулярно проводять навчання з союзниками і партнерами в Чорному морі, тим самим підвищуючи регіональну морську стабільність, спільну готовність і військово-морський потенціал.
Раніше в квітні міністри закордонних справ країн НАТО в Вашингтоні домовилися про низку заходів з протидії Росії в регіоні Чорного моря.
П'ять військових кораблів НАТО взяли участь в щорічних чорноморських військово-морських навчаннях "Морський щит-2019" під командуванням Румунії, які завершилися в середині квітня.
У відповідь Чорноморський флот Росії провів серію паралельних навчань.