США и КНДР выступают за обоюдное открытие представительств

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 20529 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 42798 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 120173 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122912 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124455 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122519 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154746 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117336 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141280 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145186 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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США и КНДР выступают за обоюдное открытие представительств

США и КНДР выступают за обоюдное открытие представительств

Киев  •  УНН

 • 8184 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Вашингтон и Пхеньян выступают за обоюдное открытие представительств своих стран в США и КНДР. Об этом в четверг в Ханое перед началом переговоров в расширенном составе заявили Дональд Трамп и Ким Чен Ын, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

“Мы бы приветствовали такой шаг”, — подчеркнул Ким Чен Ын, отвечая на вопрос журналистов о готовности разрешить открытие в Пхеньяне представительства США. “В обе стороны, это хорошая идея”, — добавил в свою очередь Трамп.

Лидер КНДР Ким Чен Ын также в очередной раз подтвердил готовность провести денуклеаризацию.

“Если бы у меня не было такого желания, меня бы здесь не было”, — подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Трамп, отвечая на вопрос, будет по итогам саммита официально объявлено о подписании мирного договора, призванного формально положить конец Корейской войне (1950-1953), подчеркнул, что “всего за один-два дня этого не сделать”.

Ранее в этот же день он также уклонился от ответа на аналогичный вопрос.

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Как сообщал УНН, США и КНДР не хотят торопить переговорный процесс и намерены достичь правильных договоренностей, в том числе по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, в старой гостинице Ханоя Sofitel Legend Metropole в четверг начался второй день саммита КНДР-США. Ожидается, что сначала лидеры проведут встречу тет-а-тет, которая продлится около 45 минут, после чего продолжат переговоры в расширенном составе. По их итогам ожидается совместное подписание документов, после чего президент США даст пресс-конференцию.

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