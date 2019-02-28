США и КНДР выступают за обоюдное открытие представительств
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Вашингтон и Пхеньян выступают за обоюдное открытие представительств своих стран в США и КНДР. Об этом в четверг в Ханое перед началом переговоров в расширенном составе заявили Дональд Трамп и Ким Чен Ын, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
“Мы бы приветствовали такой шаг”, — подчеркнул Ким Чен Ын, отвечая на вопрос журналистов о готовности разрешить открытие в Пхеньяне представительства США. “В обе стороны, это хорошая идея”, — добавил в свою очередь Трамп.
Лидер КНДР Ким Чен Ын также в очередной раз подтвердил готовность провести денуклеаризацию.
“Если бы у меня не было такого желания, меня бы здесь не было”, — подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Трамп, отвечая на вопрос, будет по итогам саммита официально объявлено о подписании мирного договора, призванного формально положить конец Корейской войне (1950-1953), подчеркнул, что “всего за один-два дня этого не сделать”.
Ранее в этот же день он также уклонился от ответа на аналогичный вопрос.
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Как сообщал УНН, США и КНДР не хотят торопить переговорный процесс и намерены достичь правильных договоренностей, в том числе по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.
Напомним, в старой гостинице Ханоя Sofitel Legend Metropole в четверг начался второй день саммита КНДР-США. Ожидается, что сначала лидеры проведут встречу тет-а-тет, которая продлится около 45 минут, после чего продолжат переговоры в расширенном составе. По их итогам ожидается совместное подписание документов, после чего президент США даст пресс-конференцию.