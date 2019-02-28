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США і КНДР виступають за обопільне відкриття представництв

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Вашингтон і Пхеньян виступають за обопільне відкриття представництв своїх держав в США і КНДР. Про це в четвер у Ханої перед початком переговорів у розширеному складі заявили Дональд Трамп і Кім Чен Ин, передає УНН із посиланням на Голос Америки.

“Ми б вітали такий крок”, — підкреслив Кім Чен Ин, відповідаючи на питання журналістів про готовність дозволити відкриття в Пхеньяні представництва США. “В обидві сторони, це гарна ідея”, — додав у свою чергу Трамп.

Лідер КНДР Кім Чен Ин також в черговий раз підтвердив готовність провести денуклеаризацію.

“Якби у мене не було такого бажання, мене б тут не було”, — підкреслив він, відповідаючи на відповідне запитання журналістів. Трамп, відповідаючи на питання, чи буде за підсумками саміту офіційно оголошено про підписання мирного договору, покликаного формально покласти край Корейській війні (1950-1953), підкреслив, що “всього за один-два дні цього не зробити”.

Раніше цього ж дня він також ухилився від відповіді на аналогічне питання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США і КНДР підпишуть “Ханойську декларацію” — ЗМІ

Як повідомляв УНН, США і КНДР не хочуть квапити переговорний процес і мають намір досягти правильних домовленостей, в тому числі з питання денуклеаризації Корейського півострова.

Нагадаємо, у старому готелі Ханоя Sofitel Legend Metropole в четвер почався другий день саміту КНДР-США. Очікується, що спершу лідери проведуть зустріч тет-а-тет, яка триватиме близько 45 хвилин, після чого продовжать переговори в розширеному складі. За їх підсумками очікується спільне підписання документів, після чого президент США дасть прес-конференцію.

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