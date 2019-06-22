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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США готовятся эвакуировать персонал с военной базы в Ираке

Киев • УНН

 • 7971 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. США готовятся эвакуировать сотни сотрудников военно-промышленной корпорации Lockheed Martin Corp. и охранной Sallyport Global со своей базы в Ираке, где они работают в качестве подрядчиков. Об этом со ссылкой на три иракских военных источника сообщило Reuters, информирует УНН.

США готовятся эвакуировать персонал с военной базы в Ираке

Эвакуация из-за "потенциальной угрозы безопасности" может коснуться около 400 сотрудников двух компаний, что составляет половину от общего количества присутствующих на базе американских работников Lockheed и Sallyport Global, всего их там около 800 человек. Сейчас они находятся на иракской военной базе Балад (Balad), где также размещены американские силы. Объект находится примерно в 80 км к северу от Багдада.

Напомним, район рядом с посольством США в "зеленой зоне" Багдада подвергся в воскресенье ракетному обстрелу.

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