США готовятся эвакуировать персонал с военной базы в Ираке

Эвакуация из-за "потенциальной угрозы безопасности" может коснуться около 400 сотрудников двух компаний, что составляет половину от общего количества присутствующих на базе американских работников Lockheed и Sallyport Global, всего их там около 800 человек. Сейчас они находятся на иракской военной базе Балад (Balad), где также размещены американские силы. Объект находится примерно в 80 км к северу от Багдада.

Напомним, район рядом с посольством США в "зеленой зоне" Багдада подвергся в воскресенье ракетному обстрелу.