США готовят сигнал для сдерживания Ирана от эскалации конфликта на Ближнем Востоке — представитель Белого дома

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 40662 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 23142 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 47947 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 153728 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 57491 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 111307 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 163222 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 153723 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 154728 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 160022 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
6м/с
37%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 67318 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 70619 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 65590 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 87488 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 27821 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 40669 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 89475 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 153734 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 249008 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 301249 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Денис Шмыгаль

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Канада

Реклама
УНН Lite

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 314 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 29195 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 49088 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 47947 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 60911 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Тесла Модель Y

Телеграмма

США готовят сигнал для сдерживания Ирана от эскалации конфликта на Ближнем Востоке — представитель Белого дома

Киев • УНН

 • 44240 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. США посылают “сильный” сигнал сдерживания Ирана на фоне опасений эскалации конфликта. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности и стратегических коммуникаций Джон Кирби, пишет УНН со ссылкой на CNN.

США готовят сигнал для сдерживания Ирана от эскалации конфликта на Ближнем Востоке — представитель Белого дома

Цитата

“Мы посылаем сигнал всем игрокам, в том числе и Ирану, что мы будем очень серьезно относиться к интересам нашей национальной безопасности. Мы будем защищать и оборонять наши войска. И мы сделаем это в то время и так, как мы выберем. Если придется, мы будем действовать для продолжения защиты наших войск и наших объектов. Мы доказали, что будем наносить удары и действовать для этого. И это мощный сигнал, который Иран должен понять”, — сказал Джон Кирби.

Детали

Представитель Белого дома отметил, что из-за серьезного отношения к интересам национальной безопасности США в регионе, президент Джо Байден принял решение о задействовании двух авианосных ударных групп.

Напомним

Президент Ирана Эбрагим Раиси заявил в воскресенье, что Израиль “пересек красные линии” и это “может заставить всех принять меры”. Некоторые эксперты не исключают, что война Израиля с ХАМАСом перерастет в более широкий конфликт на Ближнем Востоке.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$64.21
Bitcoin
$78,987.20
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.00
Золото
$3,024.70
Ethereum
$1,567.68