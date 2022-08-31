США готовят новый пакет помощи для Украины

Цитата

«Мы... предоставили Вооруженным силам Украины помощь в обеспечении безопасности на сумму более 13 миллиардов долларов, и мы продолжим это делать. И в ближайшие дни будут объявления о предстоящей помощи в области безопасности», – сказал он журналистам.

Детали

По словам чиновника, с начала войны США предоставили Киеву 7 млрд долларов в виде грантов для прямой поддержки бюджета и более 1,5 млрд долларов в виде гуманитарной помощи украинским беженцам.

Дополнение

Президент США Джо Байден объявил о военной помощи Украине в размере 2,98 миллиарда долларов в прошлую среду.