США готують новий пакет допомоги для України
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Джон Кірбі, координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій, заявив у середу, що очікує ще одного оголошення про військову допомогу Україні найближчими днями. Про це УНН інформує посилаючись на CNN.
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«Ми... надали Збройним силам України допомогу у забезпеченні безпеки на суму понад 13 мільярдів доларів, і ми продовжимо це робити. І найближчими днями будуть оголошення про майбутню допомогу в галузі безпеки», - сказав він журналістам.
Деталі
За словами чиновника, з початку війни США надали Києву 7 млрд доларів у вигляді грантів для прямої підтримки бюджету та понад 1,5 млрд доларів у вигляді гуманітарної допомоги українським біженцям.
Доповнення
Президент США Джо Байден оголосив про військову допомогу Україні у розмірі 2,98 мільярда доларів минулої середи.