США готують новий пакет допомоги для України

Цитата

«Ми... надали Збройним силам України допомогу у забезпеченні безпеки на суму понад 13 мільярдів доларів, і ми продовжимо це робити. І найближчими днями будуть оголошення про майбутню допомогу в галузі безпеки», - сказав він журналістам.

Деталі

За словами чиновника, з початку війни США надали Києву 7 млрд доларів у вигляді грантів для прямої підтримки бюджету та понад 1,5 млрд доларів у вигляді гуманітарної допомоги українським біженцям.

Доповнення

Президент США Джо Байден оголосив про військову допомогу Україні у розмірі 2,98 мільярда доларів минулої середи.