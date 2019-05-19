США готовы доплачивать странам, которые отказываются от российского и китайского оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Государственный департамент США планирует расширить программу, которая в данное время действует для стран так называемого Варшавского пакта. Согласно программе, страны, которые покупают американское оружие на замену оружия, произведенного в России, имеют право на доплату от США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".
Программа стимулирования европейской рекапитализации действует для шести европейских стран. Госдеп планирует распространить ее действие на весь мир и включить не только российское, но и китайское оружие, пишет американское оборонное издание DefenseOne.
"Цель - помочь нашим партнерам отойти от российской сети поставки, которая предоставляет доступ российским производителям и обслуживающему персоналу, а также позволяет использование российских запчастей на военных базах НАТО и партнеров", - заявил изданию представитель Госдепа США.
Программа не предусматривает полной оплаты покупки вертолетов или самолетов за деньги США, страна-партнер должен будет также финансировать соглашение.
За год существования программы Государственный департамент выделил 190 млн долларов на финансирование шести программ в шести странах, сообщает издание.
На теперь, по информации издания, деньги программы предусмотрено для поддержки следующих сделок: 30 млн долларов Албании, 30,6 миллиона долларов Боснии и 50 млн Словакии для покупки вертолетов; по 25 млн Хорватии и Греции и 30 млн Северной Македонии для покупки боевых машин пехоты.
Напомним, Управление перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) заключило контракт с военно-промышленной компанией Raytheon на разработку новой гиперзвуковой оружия на сумму 63,3 млн долларов.