США готові доплачувати країнам, які відмовляються від російської та китайської зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Державний департамент США планує розширити програму, яка на тепер діє для країн так званого Варшавського пакту. Згідно до програми, країни, які купують американську зброю на заміну зброї, виробленій в Росії, мають право на доплату від США. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Голос Америки".
Програма стимулювання європейської рекапіталізації діє для шести європейських країн. Держдеп планує розповсюдити її дію на весь світ і включити не лише російську, але і китайську зброю, пише американське оборонне видання DefenseOne.
"Мета - допомогти нашим партнерам відійти від російської мережі поставки, яка надає доступ російським виробникам і обслуговуючому персоналу, а також дозволяє використання російських запчастин на військових базах країн НАТО та партнерів", - заявив виданню представник Держдепу США.
Програма не передбачає повної оплати купівлі гелікоптерів, або літаків за гроші США, країна-партнер муситиме також фінасувати угоду.
За рік існування програми Державний департамент виділив 190 мільйонів доларів на фінансування шести програм в шести країнах, повідомляє видання.
На тепер, за інформацією видання, гроші програми передбачено для підтримки наступних угод: 30 мільйонів доларів Албанії, 30,6 мільйона доларів Боснії і 50 мільйонів Словаччині для купівлі гелікоптерів; по 25 мільйонів Хорватії та Греції та 30 мільйонів Північній Македонії для купівні бойових машин піхоти.
Нагадаємо, Управління перспективних дослідницьких програм Пентагону (DARPA) уклало контракт з військово-промисловою компанією Raytheon на розробку новітньої гіперзвукової зброї на суму 63,3 млн доларів.