США готові доплачувати країнам, які відмовляються від російської та китайської зброї

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Державний департамент США планує розширити програму, яка на тепер діє для країн так званого Варшавського пакту. Згідно до програми, країни, які купують американську зброю на заміну зброї, виробленій в Росії, мають право на доплату від США. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Голос Америки".

Програма стимулювання європейської рекапіталізації діє для шести європейських країн. Держдеп планує розповсюдити її дію на весь світ і включити не лише російську, але і китайську зброю, пише американське оборонне видання DefenseOne.

"Мета - допомогти нашим партнерам відійти від російської мережі поставки, яка надає доступ російським виробникам і обслуговуючому персоналу, а також дозволяє використання російських запчастин на військових базах країн НАТО та партнерів", - заявив виданню представник Держдепу США.

Програма не передбачає повної оплати купівлі гелікоптерів, або літаків за гроші США, країна-партнер муситиме також фінасувати угоду.

За рік існування програми Державний департамент виділив 190 мільйонів доларів на фінансування шести програм в шести країнах, повідомляє видання.

На тепер, за інформацією видання, гроші програми передбачено для підтримки наступних угод: 30 мільйонів доларів Албанії, 30,6 мільйона доларів Боснії і 50 мільйонів Словаччині для купівлі гелікоптерів; по 25 мільйонів Хорватії та Греції та 30 мільйонів Північній Македонії для купівні бойових машин піхоти.

Нагадаємо, Управління перспективних дослідницьких програм Пентагону (DARPA) уклало контракт з військово-промисловою компанією Raytheon на розробку новітньої гіперзвукової зброї на суму 63,3 млн доларів.

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