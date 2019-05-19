США готові доплачувати країнам, які відмовляються від російської та китайської зброї

КИЇВ. 20 травня. УНН. Державний департамент США планує розширити програму, яка на тепер діє для країн так званого Варшавського пакту. Згідно до програми, країни, які купують американську зброю на заміну зброї, виробленій в Росії, мають право на доплату від США. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Голос Америки".