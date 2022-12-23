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США "очень скоро" должны начать обучение украинских военных на Patriot - CNN

США "очень скоро" должны начать обучение украинских военных на Patriot - CNN

Киев • УНН

 • 458339 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Обучение украинских военных на системах ПВО Patriot должно начаться "очень скоро", сообщил высокопоставленный представитель Минобороны США, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Цитата

"На сегодняшний день США обучили около 3100 украинских военнослужащих работе с различными системами, при этом обучение работе с недавно объявленными ракетными комплексами Patriot должно начаться "очень скоро", - сообщает телеканал со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны США.

Детали

Почти половина этих военнослужащих, как сообщается, была обучена обращению с гаубицами M777 или ракетными установками HIMARS. Украинские силы также прошли обучение на транспортных средствах, различных видах артиллерии, беспилотниках и других системах.

И Пентагон в ближайшее время начнет обучение украинских сил эксплуатации и обслуживанию ракетной системы Patriot, о чем было официально объявлено во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон, сообщает телеканал.

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Хотя Пентагон не уточнил, когда именно начнется обучение или сколько времени потребуется украинцам, чтобы освоить сложную систему, высокопоставленный представитель министерства обороны США, как указано, заявил в среду, что оно начнется "очень скоро" и займет "несколько месяцев".

По данным Пентагона, система Patriot стоит от 450 до 550 миллионов долларов, в зависимости от конфигурации платформы. Каждая ракета стоит около 4 миллионов долларов.

США, как отмечается, также скоро начнут расширенную программу обучения украинских сил, включая совместные маневры и общевойсковые тренировки. По этой программе будут обучать около 500 солдат в месяц более крупным боевым операциям.

Дополнение

Система Patriot вошла в новый пакет военной помощи США.

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