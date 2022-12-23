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США "дуже скоро" мають розпочати навчання українських військових на Patriot - CNN

США "дуже скоро" мають розпочати навчання українських військових на Patriot - CNN

Київ • УНН

 • 458346 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Навчання українських військових на системах ППО Patriot має розпочатися "дуже скоро", повідомив високопосадовець Міноборони США, пише УНН з посиланням на CNN.

Цитата

"На сьогодні США навчили близько 3100 українських військовослужбовців роботі з різними системами, при цьому навчання роботі з нещодавно оголошеними ракетними комплексами Patriot має розпочатися "дуже скоро", - повідомляє телеканал із посиланням на високопоставленого представника Міноборони США.

Деталі

Майже половина цих військовослужбовців, як повідомляється, була навчена роботі з гаубицями M777 або ракетними установками HIMARS. Українські сили також пройшли навчання на транспортних засобах, різних видах артилерії, безпілотниках та інших системах.

І Пентагон найближчим часом розпочне навчання українських сил експлуатації та обслуговування ракетної системи Patriot, про що було офіційно оголошено під час візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона, повідомляє телеканал.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Що таке ППО Patriot і навіщо вони потрібні Україні?

Хоча Пентагон не уточнив, коли саме почнеться навчання чи скільки часу буде потрібно українцям, щоб освоїти складну систему, високопоставлений представник міністерства оборони США, як зазначено, заявив у середу, що воно розпочнеться "дуже скоро" і займе "кілька місяців".

За даними Пентагону, система Patriot коштує від 450 до 550 мільйонів доларів, залежно від конфігурації платформи. Кожна ракета коштує близько 4 мільйонів доларів.

США, як зазначається, також невдовзі розпочнуть розширену програму навчання українських сил, включаючи спільні маневри та загальновійськові тренування. За цією програмою навчатимуть близько 500 солдатів на місяць більшим бойовим операціям, зауважує телеканал.

Доповнення

Система Patriot увійшла до нового пакету військової допомоги США.

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