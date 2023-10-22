США приложат усилия, чтобы перекрыть пути финансирования ХАМАСа
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Американский чиновник Министерства финансов на следующей неделе направляется в Саудовскую Аравию и Катар, чтобы активизировать усилия США по перекрытию финансовых путей жизни ХАМАСа и обсудить гуманитарную помощь для сектора Газа. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Брайан Нельсон, заместитель министра терроризма и финансовой разведки, поможет провести в Саудовской Аравии заседание Исполнительного комитета Центра борьбы с финансированием терроризма, говорится в заявлении министерства финансов в пятницу.
Комитету поручено налаживать связи между шестью арабскими странами и США с целью уничтожения сетей финансирования терроризма с помощью санкций и действий правоохранительных органов. Это стало более актуальным приоритетом в те дни, когда ХАМАС убил 1400 человек и взял около 200 заложников во время нападения на Израиль 7 октября.
Поездка Нельсона, которая будет включать встречи с высокопоставленными чиновниками Саудовской Аравии и Катара, разворачивается в то время, как администрация Байдена стремится предотвратить распространение войны Израиля и ХАМАС.
Катар принимает некоторых политических лидеров ХАМАС, и США поощряют небольшую страну Персидского залива выступать в качестве связующего звена с группой, которую США и Европейский Союз признали террористической организацией.
Дополнение
Официальные лица США и Израиля, рассматривающие будущее сектора Газа после вытеснения ХАМАС, начали обсуждать возможности, в частности, потенциальное создание временного правительства при поддержке Организации Объединенных Наций и с участием арабских правительств, со ссылкой на людей, знакомых с обсуждениями в правительстве США.