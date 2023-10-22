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США приложат усилия, чтобы перекрыть пути финансирования ХАМАСа

Киев • УНН

 • 201255 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Американский чиновник Министерства финансов на следующей неделе направляется в Саудовскую Аравию и Катар, чтобы активизировать усилия США по перекрытию финансовых путей жизни ХАМАСа и обсудить гуманитарную помощь для сектора Газа. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

США приложат усилия, чтобы перекрыть пути финансирования ХАМАСа

Детали 

Брайан Нельсон, заместитель министра терроризма и финансовой разведки, поможет провести в Саудовской Аравии заседание Исполнительного комитета Центра борьбы с финансированием терроризма, говорится в заявлении министерства финансов в пятницу.

Комитету поручено налаживать связи между шестью арабскими странами и США с целью уничтожения сетей финансирования терроризма с помощью санкций и действий правоохранительных органов. Это стало более актуальным приоритетом в те дни, когда ХАМАС убил 1400 человек и взял около 200 заложников во время нападения на Израиль 7 октября.

Поездка Нельсона, которая будет включать встречи с высокопоставленными чиновниками Саудовской Аравии и Катара, разворачивается в то время, как администрация Байдена стремится предотвратить распространение войны Израиля и ХАМАС.

Катар принимает некоторых политических лидеров ХАМАС, и США поощряют небольшую страну Персидского залива выступать в качестве связующего звена с группой, которую США и Европейский Союз признали террористической организацией.

Дополнение

Официальные лица США и Израиля, рассматривающие будущее сектора Газа после вытеснения ХАМАС, начали обсуждать возможности, в частности, потенциальное создание временного правительства при поддержке Организации Объединенных Наций и с участием арабских правительств, со ссылкой на людей, знакомых с обсуждениями в правительстве США.

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