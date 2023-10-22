США докладуть зусиль, аби перекрити шляхи фінансування ХАМАСу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Американський високопосадовець Міністерства фінансів наступного тижня прямує до Саудівської Аравії та Катару, щоб активізувати зусилля США з перекриття фінансових шляхів життя ХАМАСу та обговорити гуманітарну допомогу для сектора Газа. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Брайан Нельсон, заступник міністра тероризму та фінансової розвідки, допоможе провести в Саудівській Аравії засідання Виконавчого комітету Центру боротьби з фінансуванням тероризму, йдеться в заяві міністерства фінансів у п'ятницю.
Комітету доручено налагоджувати зв’язки між шістьма арабськими країнами та США з метою знищення мереж фінансування тероризму за допомогою санкцій і дій правоохоронних органів. Це стало більш актуальним пріоритетом у ті дні, коли ХАМАС убив 1400 людей і взяв близько 200 заручників під час нападу на Ізраїль 7 жовтня.
Поїздка Нельсона, яка включатиме зустрічі з високопосадовцями Саудівської Аравії та Катару, розгортається в той час, як адміністрація Байдена прагне запобігти поширенню війни Ізраїлю та ХАМАС.
Катар приймає деяких політичних лідерів ХАМАС, і США заохочують невелику країну Перської затоки виступати в якості зв’язку з групою, яку США та Європейський Союз визнали терористичною організацією.
Доповнення
Офіційні особи США та Ізраїлю, які розглядають майбутнє сектору Гази після витіснення ХАМАС, почали обговорювати можливості, зокрема, потенційне створення тимчасового уряду за підтримки Організації Об'єднаних Націй та за участю арабських урядів, з посиланням на людей, знайомих з обговореннями в уряді США.