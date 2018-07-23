США: деятельность Бутиной была шире, чем ожидалось

Кроме того, Мария Бутина работала, в частности, для тогдашнего заместителя директора российского Центрального банка Александра Торшина, который имел тесные связи с президентом Владимиром Путиным. Он был его переводчиком во время различных мероприятий в Вашингтоне.

Напомним, задержана в США Мария Бутина, которая подозревается в шпионаже, рассказала, что получала финансовую помощь от российского миллиардера Константина Николаева.

Напомним, в США задержали россиянку Бутину. Россиянка обвиняется в целом по двум пунктам - участие в заговоре с целью незарегистрированной деятельности в пользу иностранного государства на территории США, а также сама эта деятельность.

Суд в Вашингтоне отказался освободить Бутину под залог.