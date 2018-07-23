США: діяльність Бутіної була ширшою, ніж очікувалося
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Діяльність Марії Бутіної була ширшою, ніж очікувалося. Росіянка, яку в США звинувачено у змові та незаконній діяльності заради Москви, підтримувала контакти з представниками влади високого рівня, включаючи посадових осіб Федерального резерву США та Департаменту казначейства. Пор це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Крім того, Марія Бутіна працювала, зокрема, для тодішнього заступника директора російського Центрального банку Алєксандра Торшина, який мав тісні зв'язки з президентом Владіміром Путіном. Він був його перекладачем під час різних заходів у Вашингтоні.
Нагадаємо, затримана у США Марія Бутіна, яка підозрюється у шпигунстві, розповіла, що отримувала фінансову допомогу від російського мільярдера Костянтина Миколаїва.
Нагадаємо, у США затримали росіянку Бутіну. Росіянка звинувачується в цілому за двома пунктами - участь у змові з метою незареєстрованої діяльності на користь іноземної держави на території США, а також сама ця діяльність.
Суд у Вашингтоні відмовився звільнити Бутіну під заставу.