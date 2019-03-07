США аннулировали визы более 250 гражданам Венесуэлы

"Вчера были аннулированы дополнительно 77 виз, а в целом на сегодняшний день это число составляет более 250", - сказал он.

Как сообщал УНН, в среду вице-президент США Майкл Пенс объявил о том, что Вашингтон избавит виз еще 77 венесуэльцев, в том числе членов правительства Венесуэлы и их родственников.

2 марта Госдеп объявлял о том, что США ввели визовые санкции в отношении 49 представителей Венесуэлы. До этого в санкционные списки были включены еще шесть человек, в том числе командующий Национальной гвардией Венесуэлы генерал Ричард Лопес Варгас, начальник полиции штата Тачира (граничащей с Колумбией) Кристиан Моралес Самбрано. Тогда ведомство объяснило, что прибавило в черный список шесть должностных лиц Венесуэлы, связанные с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и "отношение к препятствование доставке гуманитарной помощи в Венесуэлу 23 февраля 2019".

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.