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США анулювали візи понад 250 громадянам Венесуели

США анулювали візи понад 250 громадянам Венесуели

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Сполучені Штати на сьогодні ввели візові обмеження щодо більш ніж 250 громадян Венесуели. Про це заявив у четвер на регулярному брифінгу для журналістів заступник керівника прес-служби Держдепартаменту США Роберт Палладіно, передає УНН.

"Вчора були анульовані додатково 77 віз, а в цілому на сьогоднішній день це число становить понад 250", - сказав він.

Як повідомляв УНН, у середу віце-президент США Майкл Пенс оголосив про те, що Вашингтон позбавить віз ще 77 венесуельців, в тому числі членів уряду Венесуели і їх родичів.

2 березня Держдеп оголошував про те, що США ввели візові санкції щодо 49 представників Венесуели. До цього в санкційні списки були включені ще шість осіб, в тому числі командувач Національною гвардією Венесуели генерал Річард Лопес Варгас, начальник поліції штату Тачіра (що межує з Колумбією) Крістіан Моралес Самбрано. Тоді відомство пояснило, що додало в чорний список шість посадових осіб Венесуели, які пов'язані з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро і "причетні до перешкоджання доставці гуманітарної допомоги до Венесуели 23 лютого 2019 року".

23 січня лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе виконуючим обов'язки президента країни. Тимчасовим главою держави його визнали США, до них приєдналися країни Групи Ліми (за винятком Мексики), Організація американських держав і ряд європейських країн. Мадуро назвав подію спробою перевороту. На його підтримку висловилися Росія, Білорусія, Болівія, Іран, Китай, Куба, Нікарагуа, Сальвадор, Сирія і Туреччина.

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