США анонсировали новый пакет военной помощи Украине на сумму 1,25 млрд долларов: что в него войдет
Киев • УНН
США планируют объявить о предоставлении Украине военной помощи на $1,25 млрд. Пакет будет включать боеприпасы для систем ПВО, ракеты Stinger и артиллерийские снаряды различных калибров.
Следующий пакет оборонной помощи от США для Украины, который должен вскоре объявить Вашингтон, будет размером в 1,25 миллиарда долларов. Он будет включать, в частности, боеприпасы, артснаряды и ракеты для систем ПВО. Об этом сообщает Associated Press (АР), передает УНН.
Детали
Отмечается, что Соединенные Штаты готовятся объявить о предоставлении Украине пакета военной помощи на общую сумму 1,25 миллиарда долларов. Это произойдет в рамках усилий администрации президента Джо Байдена предоставить Киеву как можно больше помощи до ухода от власти 20 января.
Крупный пакет помощи включает значительное количество боеприпасов, в том числе для Национальных передовых ракетных систем "земля-воздух" и системы ПВО HAWK. Он также содержит ракеты Stinger и артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм
Американские чиновники на условиях анонимности рассказали об ожиданиях, что соответствующее объявление состоится в следующий понедельник, 30 декабря.
Напомним
США и Всемирный банк предоставили Украине $485 млн в рамках проекта PEACE in Ukraine. Средства направят на покрытие социальных и гуманитарных расходов государственного бюджета.