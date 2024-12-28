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США анонсировали новый пакет военной помощи Украине на сумму 1,25 млрд долларов: что в него войдет

США анонсировали новый пакет военной помощи Украине на сумму 1,25 млрд долларов: что в него войдет

Киев  •  УНН

 • 3802 просмотра

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США планируют объявить о предоставлении Украине военной помощи на $1,25 млрд. Пакет будет включать боеприпасы для систем ПВО, ракеты Stinger и артиллерийские снаряды различных калибров.

Следующий пакет оборонной помощи от США для Украины, который должен вскоре объявить Вашингтон, будет размером в 1,25 миллиарда долларов. Он будет включать, в частности, боеприпасы, артснаряды и ракеты для систем ПВО. Об этом сообщает Associated Press (АР), передает УНН.

Детали

Отмечается, что Соединенные Штаты готовятся объявить о предоставлении Украине пакета военной помощи на общую сумму 1,25 миллиарда долларов. Это произойдет в рамках усилий администрации президента Джо Байдена предоставить Киеву как можно больше помощи до ухода от власти 20 января.

Крупный пакет помощи включает значительное количество боеприпасов, в том числе для Национальных передовых ракетных систем "земля-воздух" и системы ПВО HAWK. Он также содержит ракеты Stinger и артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм

- пишет АР.

Американские чиновники на условиях анонимности рассказали об ожиданиях, что соответствующее объявление состоится в следующий понедельник, 30 декабря.

Напомним

США и Всемирный банк предоставили Украине $485 млн в рамках проекта PEACE in Ukraine. Средства направят на покрытие социальных и гуманитарных расходов государственного бюджета.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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