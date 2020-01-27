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США активизировали контртеррористические операции в Сирии

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 января. УНН. Подразделения США в Сирии активизировали контртеррористические операции после паузы, вызванной обеспечением защиты самих сил после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщил журналистам в Сирии глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи, в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток. Его высказывания приводит газета The Washington Post в своем воскресном номере, передает УНН.

США активизировали контртеррористические операции в Сирии

“Темпы (проведение контртеррористических операций) восстанавливаются”, — отметил он. Сейчас, по словам Маккензи, американские ВС в Сирии проводят еженедельно совместно с курдскими силами от трех до четырех операций против террористической группировки “Исламское государство” (ИГ).

При этом Маккензи не стал уточнять, как долго американские войска еще будут оставаться в стране. “Я, честно говоря, не знаю, как долго мы будем здесь, — сказал командующий СЕНТКОМ. — И у меня нет никаких указаний, кроме как продолжать работать с нашими партнерами здесь”. Отвечая на вопросы журналистов, он добавил, что ВС США будут готовы справляться с различными ситуациями в стране “по мере их развития в будущем”.

“Сейчас мы уделяем первоочередное внимание окончательного очистке от ИГ”, — подчеркнул генерал.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции “Источник мира” с целью создания там буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Президент США Дональд Трамп в конце октября заявил о выводе американских военных из района проведения турецкой операции, однако сообщил, что Вашингтон намерен сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке страны.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после совершенного в ночь на 3 января ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базу Айн-эль-Асад и аэропорт Эрбиле.

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