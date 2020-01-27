США активізували контртерористичні операції в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Підрозділи США в Сирії активізували контртерористичні операції після паузи, викликаної забезпеченням захисту самих сил після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані. Про це повідомив журналістам в Сирії глава Центрального командування (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензі, в зону оперативної відповідальності якого входить Близький Схід. Його висловлювання наводить газета The Washington Post у своєму недільному номері, передає УНН.
“Темпи (проведення контртерористичних операцій) відновлюються”, — зазначив він. Зараз, за словами Маккензі, американські ЗС в Сирії проводять щотижня спільно з курдськими силами від трьох до чотирьох операцій проти терористичного угрупування “Ісламська держава” (ІД).
При цьому Маккензі не став уточнювати, як довго американські війська ще залишатимуться в країні. “Я, чесно кажучи, не знаю, як довго ми будемо тут, — сказав командувач СЕНТКОМ. — І у мене немає ніяких вказівок, окрім як продовжувати працювати з нашими партнерами тут”. Відповідаючи на питання журналістів, він додав, що ВС США будуть готові справлятися з різними ситуаціями в країні “в міру їх розвитку в майбутньому”.
“Зараз ми приділяємо першочергову увагу остаточного очищенню від ІД”, — підкреслив генерал.
9 жовтня Анкара оголосила про проведення на півночі Сирії операції “Джерело миру” з метою створення там буферної зони, куди, за задумом Анкари, зможуть повернутися з Туреччини сирійські біженці. Президент США Дональд Трамп в кінці жовтня заявив про виведення американських військових з району проведення турецької операції, проте повідомив, що Вашингтон має намір зберегти контроль над нафтовими родовищами на північному сході країни.
Ситуація на Близькому Сході різко загострилася після здійсненого в ніч на 3 січня ракетного удару США в районі багдадського аеропорту, в результаті якого загинув генерал Касем Сулеймані. У відповідь Тегеран в ніч на 8 січня завдав ракетного удару по об’єктах в Іраку, які використовували американські військові: базу Айн-ель-Асад і аеропорт міста Ербілі.