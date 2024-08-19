Средняя полезность 9-го созыва Верховной Рады на 11% больше показателя прошлого созыва-исследование

Средний коэффициент полезных действий Верховной Рады 9 созыва составляет 68%, что на 11% выше, чем показатель прошлого созыва. Также 10-й сессии Рады 9-го созыва процент депутатов-анти реформаторов значительно уменьшился.

Об этом рассказала дата-аналитик проекта Индекс Реформ ОО "Вокс Украина" Дарья Колодяжная во время брифинга, передает УНН.

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"Средний КПД за все 10 сессий составляет 68%, что на самом деле намного выше, чем показатель прошлого созыва на 11 процентных пунктов", - сказала Колодяжная.

Она отметила, что таких показателей удалось достичь в частности дисциплинированностью и слаженным голосованием фракции "Слуга народа".

Также она рассказала, что в начале, текущий созыв Верховной Рады показывал очень хорошие показатели посещаемости, но со временем они снизились, в частности во время полномасштабного вторжения.

Кроме того, она рассказала, что к 10-й сессии Рады 9-го созыва, процент депутатов-антиреформаторов значительно уменьшился – результаты исследования.

Условное разделение депутатов на группы реформаторов, умеренных реформаторов и антиреформаторов от сессии к сессии имеет следующие показатели:

2 сессия-30% реформаторов, 46% умеренных реформаторов, 24% антиреформаторов;

6 сессия-32% реформаторов, 47% умеренных реформаторов, 22% антиреформаторов;

10 сессия-38% реформаторов, 46% умеренных реформаторов, 17% антиреформаторов.

По состоянию на 10 сессию мы имеем один из самых низких показателей количества антиреформаторов – всего лишь 17%. Но эти проценты достигали и 30, но ни разу не превышали всего 30% - отметила Колодяжная.

Напомним

Президент Владимир Зеленский сегодня призвал Верховную Раду сдобраться безотлагательно в ближайшее время для рассмотрения оборонного законодательного пакета. Как стало известно УНН из собственных источников, парламент соберется 20 августа.