Спутниковые снимки показали последствия атаки дронов на нефтебазу в Тульской области

В результате атаки украинских дронов на нефтебазу в тульской области рф была повреждена по крайней мере одна емкость с горюче-смазочными материалами комбината "8 марта" Росрезерва в селе Делиловое. Об этом Радио Свобода сообщает со ссылкой на спутниковые снимки, передает УНН.

"Как видно на фото за 21 января в результате удара была повреждена по крайней мере одна емкость с горюче-смазочными материалами комбината "8 марта" Росрезерва в селе Делилово", - говорится в сообщении.

Губернатор тульской области заявлял, что во время атаки в ночь на 18 января вспыхнула емкость с горюче-смазочными материалами на одном из предприятий региона.

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Источники сообщали, что нефтебазу в тульской области рф "атаковало Главное управление разведки Минобороны".

Впоследствии Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение вражеской нефтебазы в тульской области РФ и средств ПВО врага.