Генштаб підтвердив ураження нафтобази у тульській області рф та засобів ППО ворога

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження ворожої нафтобази у тульській області рф та засобів ППО ворога, пише УНН.

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"Сили оборони України уразили нафтобазу та засоби ППО ворога. У ніч на 18 січня підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, атакували федеральну державну казенну установу "8 марта" у Тульській області. На цьому об’єкті, зокрема, зберігалися нафтопродукти. На території підприємства зафіксовано пожежу. Відомо, що нафтобаза задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії. Наслідки атаки уточнюються", - ідеться у повідомленні Генштабу.

"Окрім цього, українські ударні БпЛА влучили в радіолокаційну станцію "Небо-СВУ" на тимчасово окупованій Херсонщині. Також, ракетні війська Збройних Сил України завдали вогневого ураження по комплексу "Бук-М3" та радіолокаційній станції 9С32М зенітного ракетного комплексу С-300, що перебували на тимчасово окупованій території Донецької області. Масштаби пошкоджень уточнюються", - сказано у повідомленні.

Як наголошується, "Сили оборони України завдаватимуть подібних ударів до повного припинення збройної агресії російської федерації проти нашої країни".

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