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Генеральный штаба ВСУ подтвердил поражение вражеской нефтебазы в тульской области рф и средства ПВО врага

Генеральный штаба ВСУ подтвердил поражение вражеской нефтебазы в тульской области рф и средства ПВО врага

Киев  •  УНН

 • 1601 просмотра

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Украинские силы обороны нанесли удар по нефтебазе «8 марта» в Тульской области РФ, где хранились нефтепродукты для оккупационной армии. Также было уничтожено несколько объектов ПВО на оккупированных территориях.

Генеральный штаба ВСУ подтвердил поражение вражеской нефтебазы в тульской области РФ и средства ПВО врага, пишет УНН.

Детали

«Силы обороны Украины поразили нефтебазу и средства ПВО врага. В ночь на 18 января подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, атаковали федеральное государственное казенное учреждение «8 марта» в Тульской области. На этом объекте, в частности, хранились нефтепродукты. На территории предприятия зафиксирован пожар. Известно, что нефтебаза задействована в обеспечении российской оккупационной армии. Последствия атаки уточняются», - говорится в сообщении Генштаба.

«Кроме этого, украинские ударные БпЛА попали в радиолокационную станцию «Небо-СВУ» на временно оккупированной Херсонщине. Также, ракетные войска Вооруженных Сил Украины нанесли огневое поражение по комплексу «Бук-М3» и радиолокационной станции 9С32М зенитного ракетного комплекса С-300, которые находились на временно оккупированной территории Донецкой области. Масштабы повреждений уточняются», - сказано в сообщении.

Как отмечается, «Силы обороны Украины будут наносить подобные удары до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против нашей страны».

Генштаб подтвердил поражение радиолокационной техники оккупантов: о чем идет речь17.01.25, 09:45 • 24410 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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