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Супутникові знімки показали наслідки атаки дронів на нафтобазу в Тульській області

Супутникові знімки показали наслідки атаки дронів на нафтобазу в Тульській області

Київ • УНН

 • 38507 перегляди

Українські дрони пошкодили ємність з пально-мастильними матеріалами на комбінаті "8 березня" Росрезерву в Тульській області рф. ГУР МО підтвердило успішну атаку на нафтобазу та засоби ППО ворога.

Внаслідок атаки українських дронів на нафтобазу в тульській області рф було пошкоджено принаймні одну ємність із пально-мастильними матеріалами комбінату "8 березня" Росрезерву в селі Делілове. Про це Радіо Свобода повідомляє з посиланням на супутникові знімки, передає УНН.

"Як видно на фото за 21 січня внаслідок удару було пошкоджено принаймні одну ємність із пально-мастильними матеріалами комбінату "8 березня" Росрезерву в селі Делілове", - йдеться в повідомленні.

Губернатор тульської області заявляв, що під час атаки в ніч проти 18 січня спалахнула ємність із пально-мастильними матеріалами на одному з підприємств регіону.

Доповнення

Джерела повідомляли, що нафтобазу в тульській області рф "атакувало Головне управління розвідки Міноборони".

Згодом Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження ворожої нафтобази у тульській області рф та засобів ППО ворога. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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