Супутникові знімки показали наслідки атаки дронів на нафтобазу в Тульській області
Київ • УНН
Українські дрони пошкодили ємність з пально-мастильними матеріалами на комбінаті "8 березня" Росрезерву в Тульській області рф. ГУР МО підтвердило успішну атаку на нафтобазу та засоби ППО ворога.
Внаслідок атаки українських дронів на нафтобазу в тульській області рф було пошкоджено принаймні одну ємність із пально-мастильними матеріалами комбінату "8 березня" Росрезерву в селі Делілове. Про це Радіо Свобода повідомляє з посиланням на супутникові знімки, передає УНН.
"Як видно на фото за 21 січня внаслідок удару було пошкоджено принаймні одну ємність із пально-мастильними матеріалами комбінату "8 березня" Росрезерву в селі Делілове", - йдеться в повідомленні.
Губернатор тульської області заявляв, що під час атаки в ніч проти 18 січня спалахнула ємність із пально-мастильними матеріалами на одному з підприємств регіону.
Доповнення
Джерела повідомляли, що нафтобазу в тульській області рф "атакувало Головне управління розвідки Міноборони".
Згодом Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження ворожої нафтобази у тульській області рф та засобів ППО ворога.