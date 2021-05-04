"Спутника" в Украине не будет - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине не будет российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает УНН.
Цитата:
"Вспомните волну грязи, которой поливали AstraZeneca - связь между вакциной и тромбами не подтвердили, но весь мир поставили на уши. Главный автор фейков - Россия, которой не привыкать к массовому зомбированию населения. Через навязывание ложной информации о других вакцинах всему миру она пытается протолкнуть собственный "Спутник". Моя позиция принципиальная и неизменная: "Спутника" в Украине не будет", - написал Степанов.
Детали
Глава Минздрава добавил, что одновременно те, кто навязывают людям страхи относительно других вакцин и называют их "дерьмом" - сознательно или по глупости подыгрывают России.
Поэтому он призывает украинцев "быть умнее, не верить фейкам, соблюдать не только личную, но и информационную гигиену".
Дополнение
В Минздраве подписали контракт с компанией Pfizer на поставку дополнительных 10 млн доз. Министр здравоохранения Максим Степанов на своей Facebook-странице рассказал, каким образом проходили переговоры с Pfizer и как удалось обеспечить большинство взрослого населения прививкой от COVID-19 до конца года.