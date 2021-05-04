"Спутніка" в Україні не буде - Степанов

Цитата:

"Згадайте хвилю бруду, яким поливали AstraZeneca – зв’язок між вакциною і тромбами не підтвердили, але весь світ поставили на вуха. Головний автор фейків – Росія, якій не звикати до масового зомбування населення. Через нав’язування неправдивої інформації про інші вакцини всьому світу вона намагається проштовхнути власний "Спутник". Моя позиція принципова і незмінна: "Спутника" в Україні не буде", - написав Степанов.

Деталі

Очільник МОЗу додав, що водночас ті, хто нав’язують людям страхи щодо інших вакцин і називають їх "лайном" – свідомо чи по дурості підігрують Росії.

Тому він закликає українців "бути розумнішими, не вірити фейкам, дотримуватися не лише особистої, а й інформаційної гігієни".

Доповнення

У МОЗ підписали контракт із компанією Pfizer на постачання додаткових 10 млн доз. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй Facebook-сторінці розповів, яким чином проходили переговори з Pfizer і як вдалося забезпечити більшість дорослого населення щепленням від COVID-19 до кінця року.