Спрос на гибридные авто в Украине растет: какие модели выбирают

В октябре украинцы приобрели более 1,9 тыс. гибридных легковых автомобилей, а это больше на 7%, чем в прошлом году. Пишет УНН со ссылкой данные ассоциации "Укравтопром".

Детали

"В октябре автопарк Украины пополнился более 1,9 тысячи гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщает Укравтопром.

Доля новых автомобилей среди них составила 63%, по сравнению с 59% в октябре 2023 года.

Среди новых гибридных авто наибольшим спросом пользуется TOYOTA RAV-4 (261 авто). Второе место занял NISSAN Qashqai (82 авто), а на третьем - TOYOTA Yaris Cross (79 авто).

Среди импортируемых бывших в употреблении гибридов лидером стал FORD Fusion US (54 авто). В тройку самых популярных также вошли TOYOTA Prius (46 авто) и TOYOTA RAV-4 (38 авто).

Напомним

Расходы украинцев на новые легковые автомобили выросли на 21% по сравнению с прошлым годом и превысили 93 млрд грн, бестселлер - Toyota.