Попытку зажечь файеры на Лычаковском кладбище квалифицировали как хулиганство
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. За попытки зажечь файеры на Лычаковское кладбище во Львове полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство". Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции Львовской области.
"По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет. Решается вопрос об уведомлении иностранцам о подозрении в совершении этого преступления и избрание для них меры пресечения", – говорится в сообщении.
Как отметили в полиции, сегодня на территории Лычаковского кладбища охранники объекта задержали трех мужчин, которые пытались зажечь пиротехнические средства – так называемые файеры.
"Лица мужчин, задержанных охранниками, установлены – это иностранцы в возрасте 22, 24 и 26 лет, по их словам, они студенты. Правоохранители изъяли два использованных "фаера", сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия", – сообщили в ГУНП.
Напомним, во Львове задержали трех польских студентов, которые пытались зажечь файеры на одном из полей Лычаковском кладбище.