Спробу запалити фаєри на Личаківському цвинтарі кваліфікували як хуліганство
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Через спробу запалити фаєри на Личаківському кладовищі у Львові поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції Львівської області.
"За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років. Вирішується питання про повідомлення іноземцям про підозру у скоєнні цього злочину та обрання для них міри запобіжного заходу", – йдеться в повідомленні.
Як зазначили в поліції, сьогодні на території Личаківського цвинтаря охоронці об’єкту затримали трьох чоловіків, які намагались запалити піротехнічні засоби – так звані фаєри.
"Особи чоловіків, затриманих охоронцями, встановлені – це іноземці віком 22, 24 та 26 років, за їх словами, вони студенти. Правоохоронці вилучили два використаних "фаєри", зараз встановлюються обставини події", – повідомили у ГУНП.
Нагадаємо, у Львові затримали трьох польських студентів, які намагалися запалити фаєри на одному з полів Личаківського кладовища.