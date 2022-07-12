Содействовал проведению подрывной деятельности в Украине: в Виннице задержан журналист-предатель, который распространял кремлевскую пропаганду

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Киев • УНН

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КИЕВ. 12 июля. УНН. В Винницкой области сообщено о подозрении журналисту, который в собственных публикациях распространял антиукраинские настрои. Ему инкриминируют государственную измену и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 УК Украины), сообщает Офис Генерального прокурора в Telegram, информирует УНН.

Детали 

По данным следствия, мужчина с 2014 года сотрудничал с руководителем и владельцем интернет-издания, систематически публиковавшим материалы антиукраинского характера с призывами к изменению административно-территориального устройства Украины.

Цитата

«Владелец СМИ, противоправная деятельность которого расследуется в отдельном уголовном производстве, нанял подозреваемого как внештатного корреспондента и автора публикаций. Он получил задачу готовить ложные материалы, направленные на расшатывание общественно-политических настроев и вреда территориальной целостности, неприкосновенности и обороноспособности Украины», - говорится в сообщении.

После 24 февраля 2022 года акцент публикаций сместился на искажение реальных обстоятельств военной агрессии рф против Украины и оправдывание преступлений российских военнослужащих. Установлено более десятка таких публикаций.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следственным отделом Управления СБУ в Винницкой области.

Дополнение 

В Харьковской области стороннику "русского мира" сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Гражданин Украины поддерживал кремлевские нарративы и обесценил украинскую государственность.

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