Содействовал проведению подрывной деятельности в Украине: в Виннице задержан журналист-предатель, который распространял кремлевскую пропаганду
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В Винницкой области сообщено о подозрении журналисту, который в собственных публикациях распространял антиукраинские настрои. Ему инкриминируют государственную измену и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 УК Украины), сообщает Офис Генерального прокурора в Telegram, информирует УНН.
Детали
По данным следствия, мужчина с 2014 года сотрудничал с руководителем и владельцем интернет-издания, систематически публиковавшим материалы антиукраинского характера с призывами к изменению административно-территориального устройства Украины.
Цитата
«Владелец СМИ, противоправная деятельность которого расследуется в отдельном уголовном производстве, нанял подозреваемого как внештатного корреспондента и автора публикаций. Он получил задачу готовить ложные материалы, направленные на расшатывание общественно-политических настроев и вреда территориальной целостности, неприкосновенности и обороноспособности Украины», - говорится в сообщении.
После 24 февраля 2022 года акцент публикаций сместился на искажение реальных обстоятельств военной агрессии рф против Украины и оправдывание преступлений российских военнослужащих. Установлено более десятка таких публикаций.
Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следственным отделом Управления СБУ в Винницкой области.
Дополнение
В Харьковской области стороннику "русского мира" сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Гражданин Украины поддерживал кремлевские нарративы и обесценил украинскую государственность.