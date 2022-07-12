Сприяв проведенню підривної діяльності в Україні: у Вінниці затримали журналіста-зрадника, який поширював кремлівську пропаганду
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. В Вінницькій області повідомлено про підозру журналісту, який у власних публікаціях поширював антиукраїнські настрої. Йому інкримінують державну зраду та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України), повідомляє Офіс Генерального прокурора в Telegram, інформує УНН.
Деталі
За даними слідства, чоловік з 2014 року співпрацював із керівником та власником інтернет-видання, яке систематично публікувало матеріали антиукраїнського характеру із закликами до зміни адміністративно-територіального устрою України.
Цитата
«Власник ЗМІ, протиправна діяльність якого розслідується в окремому кримінальному провадженні, найняв підозрюваного як позаштатного кореспондента та автора публікацій. Він отримав завдання готувати неправдиві матеріали, спрямовані на розхитування суспільно-політичних настроїв та шкоди територіальній цілісності, недоторканості та обороноздатності України», - ідеться в повідомленні.
Після 24 лютого 2022 року акцент публікацій змістився на викривлення реальних обставин воєнної агресії рф проти України та виправдовування злочинів російських військовослужбовців. Встановлено понад десяток таких публікацій.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом Управління СБУ у Вінницькій області.
Доповнення
В Харківській області прихильнику "русского мира" повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Громадянин України підтримував кремлівські наративи та знецінював українську державність.