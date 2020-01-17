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Дело "единоросса" Кучерявого рассмотрит Днепровский райсуд Киева

Киев • УНН

 • 9656 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Киевский апелляционный суд определил, что обвинительный акт в отношении члена российской правящей политической партии "Единая Россия" и незаконной организации "Автоканал Севастополя" Игоря Кучерявого рассмотрит Днепровский районный суд города Киева. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Екатерина Диденко на своей странице в Facebook, передает УНН.

Дело "единоросса" Кучерявого рассмотрит Днепровский райсуд Киева

"Киевский апелляционный суд по результатам рассмотрения ходатайства прокуратуры автономии об определении территориальной подсудности, определил Днепровский районный суд как суд, который будет рассматривать обвинительный акт в отношении гражданина Украины, участника незаконной организации "Автоканал Севастополя", - написала Диденко.

Также сообщается, что подготовительное судебное заседание назначено на 27 января 2020 года.

Напомним, Херсонский городской суд избрал меру пресечения члену российской правящей политической партии "Единая Россия" Игорю Кучерявому в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как сообщалось, задержанному на админчерте с Крымом члену российской правящей политической партии "Единая Россия" Игорю Кучерявому украинские правоохранители сообщили о подозрении.

Ранее на административной черте с временно оккупированной территорией АР Крым контрразведчики Службы безопасности Украины задержали активного сторонника аннексии полуострова, члена российской правящей политической партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого.

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