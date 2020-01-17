Дело "единоросса" Кучерявого рассмотрит Днепровский райсуд Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Киевский апелляционный суд определил, что обвинительный акт в отношении члена российской правящей политической партии "Единая Россия" и незаконной организации "Автоканал Севастополя" Игоря Кучерявого рассмотрит Днепровский районный суд города Киева. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Екатерина Диденко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Киевский апелляционный суд по результатам рассмотрения ходатайства прокуратуры автономии об определении территориальной подсудности, определил Днепровский районный суд как суд, который будет рассматривать обвинительный акт в отношении гражданина Украины, участника незаконной организации "Автоканал Севастополя", - написала Диденко.
Также сообщается, что подготовительное судебное заседание назначено на 27 января 2020 года.
Напомним, Херсонский городской суд избрал меру пресечения члену российской правящей политической партии "Единая Россия" Игорю Кучерявому в виде круглосуточного домашнего ареста.
Как сообщалось, задержанному на админчерте с Крымом члену российской правящей политической партии "Единая Россия" Игорю Кучерявому украинские правоохранители сообщили о подозрении.
Ранее на административной черте с временно оккупированной территорией АР Крым контрразведчики Службы безопасности Украины задержали активного сторонника аннексии полуострова, члена российской правящей политической партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого.