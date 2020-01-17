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Справу "єдинороса" Кучерявого розгляне Дніпровський райсуд Києва

Київ • УНН

 • 9656 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Київський апеляційний суд визначив, що обвинувальний акт стосовно члена російської правлячої політичної партії “Єдина Росія” та незаконної організації "Автоканал Севастополя" Ігоря Кучерявого розгляне Дніпровський районний суд міста Києва. Про це повідомила речниця прокуратури АР Крим Катерина Діденко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Справу "єдинороса" Кучерявого розгляне Дніпровський райсуд Києва

"Київський апеляційний суд за результатами розгляду клопотання прокуратури автономії про визначення територіальної підсудності, визначив Дніпровський районний суд, як суд, який розглядатиме обвинувальний акт стосовно громадянина України, учасника незаконної організації "Автоканал Севастополя", - написала Діденко.

Також, повідомляється, що підготовче судове засідання призначене на 27 січня 2020 року.

Нагадаємо, Херсонський міський суд обрав запобіжний захід члену російської правлячої політичної партії “Єдина Росія” Ігорю Кучерявому у виді цілодобового домашнього арешту.

Як повідомлялося, затриманому на адмінмежі з Кримом члену російської правлячої політичної партії “Єдина Росія” Ігорю Кучерявому українські правоохоронці повідомили про підозру.

Раніше на адміністративному кордоні із тимчасово окупованою територією АР Крим контррозвідники Служби безпеки України затримали активного прибічника анексії півострова, члена російської правлячої політичної партії “Єдина Росія” Ігоря Кучерявого.

Українські Національні Новини

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