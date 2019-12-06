“Єдиноросу” Кучерявому повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Затриманому на адмінмежі з Кримом члену російської правлячої політичної партії “Єдина Росія” Ігорю Кучерявому українські правоохоронці повідомили про підозру. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Кучерявого Ігор Мокін.
“Дійсно повідомили про підозру”, — сказав Мокін, відповідаючи на питання журналіста, чи повідомили про підозру Кучерявому.
За його словами, Кучерявому сьогодні повідомили про підозру за ст. 110 частини 2 в редакції КПК 2001 року — посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
Нагадаємо, на адміністративному кордоні із тимчасово окупованою територією АР Крим контррозвідники Служби безпеки України затримали активного прибічника анексії півострова, члена російської правлячої політичної партії “Єдина Росія” Ігоря Кучерявого.