У СБУ розповіли подробиці затримання члена партії “Єдина Росія”
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. На адміністративному кордоні із тимчасово окупованою територією АР Крим контррозвідники Служби безпеки України затримали активного прибічника анексії півострова, члена російської правлячої політичної партії “Єдина Росія” Ігоря Кучерявого, передає УНН із посиланням на повідомлення пресцентру СБУ.
Як повідомили у пресцентрі, контррозвідники спецслужби отримали інформацію, що член так званого Севастопольського регіонального відділення партії “Єдина Росія” планує прибути на материкову частину для отримання українського закордонного паспорта.
"Українській спецслужбі Кучерявий відомий своєю антиукраїнською позицією. У 2014 році, будучи учасником громадської організації “Автоканал Севастополя”, чоловік активно сприяв російській окупації Кримського півострова. Зокрема, він причетний до організації блокпостів у Севастополі та охороні громадського порядку", - йдеться у повідомленні.
За свої “заслуги” перед країною-агресором зрадник нагороджений медаллю Міноборони РФ “За возвращение Крыма” та ювілейним знаком ФСБ РФ “Ветераны спецслужб России защитникам Крыма и Севастополя”, повідомили у СБУ.
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо здійснення йому повідомлення про підозру.
Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, Служба безпеки України затримала на кордоні Криму члена партії "Єдина Росія" та представника окупаційної влади півострова Ігоря Кучерявого.