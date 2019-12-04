СБУ затримала депутата партії Путіна, який їхав за українським паспортом

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Служба безпеки України затримала на кордоні Криму члена партії "Єдина Росія" та представника окупаційної влади півострова Ігоря Кучерявого. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив віце-президент Всесвітнього конгресу кримських татар Ленур Іслямов, передає УНН.

"Ось ця істота, спадкова, виїхала вранці з окупованого Криму на материкову Україну, за паспортом, через КПВВ Каланчак, сьогодні. Коли задали питання: "Навіщо тобі закордонний паспорт України, ти ж єдинорос, у тебе ж все добре, має бути". Відповідь була така: "Так, була справа, та минуло. З тим що видають в Криму нікуди не поїдеш, а їздити хочеться", - написав Іслямов.

Нагадаємо, СБУ затримала підозрюваного у держзраді ексзаступника голови МЕРТ.

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