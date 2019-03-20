Дело Вышинского передали на рассмотрение объединенной палаты Кассационного уголовного суда ВС

"Сегодня было удовлетворено ходатайство защиты о продолжении слушания дела без применения стеклянной кабины, и чтобы Кирилл Вышинский находился рядом со своими адвокатами. Это по практике Европейского суда. Во-вторых, было поддержано ходатайство о передаче дела в Большую палату Верховного Суда. Коллегия судей удовлетворила частично это ходатайство и передала рассмотрение данного дела объединенной палате Кассационного уголовного суда", - отметил адвокат.

По его словам, сторона защиты довольна таким решением, поскольку это дело является ключевым в защите прав человека - как Вышинского, так и других лиц. Благодаря этому решению, как отметил адвокат, будет выстроена правовая позиция Верховного Суда по такой категории дел.

Добавим, ранее в Верховный Суд подали кассацию на задержание Вышинского.

Напомним, Вышинского, которого обвиняют в государственной измене, этапировали в Киевское СИЗО.

Уполномоченный РФ по правам человека Татьяна Москалькова, которая прибыла в Киев на суд в отношении Вышинского, заявила о необходимости проведения международной экспертизы по делу руководителя "РИА Новости-Украина".

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года в результате проведения СБУ обыска в офисе издания. Ему инкриминировали подозрение в совершении государственной измены, квалифицированной по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины.