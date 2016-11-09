Дело о пожаре в доме престарелых в Леточках передали в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Досудебное расследование по факту пожара в доме престарелых в Броварском районе завершено. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Владельцу дома престарелых объявлено о подозрении по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.
Установлено, что в результате преступной самонадеянности и несоблюдение правил пожарной безопасности 40-летним подозреваемым, примерно в 3 часа утра в жилом частном доме, который принадлежит подозреваемому и использовался в качестве пансионата для пожилых людей, возник пожар в результате которого погибли 18 человек и одному лицу причинены телесные повреждения.
В соответствии с требованиями ст.290 УПК Украины подозреваемому, его защитникам и пострадавшим объявлено о завершении досудебного расследования, открыто материалы уголовного производства для ознакомления.
После этого обвинительный акт будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, как сообщал УНН, пожар в Киевской области унес жизни 17 человек преклонного возраста.