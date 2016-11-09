Справу щодо пожежі будинку для літніх людей у Літочках передали до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Досудове розслідування за фактом пожежі у будинку для літніх осіб у Броварському районі завершено. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
Власнику будинку для літніх осіб оголошено про підозру за ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України.
Встановлено, що внаслідок злочинної самовпевненості та недотримання правил пожежної безпеки 40-річним підозрюваним, приблизно о 3 годині ранку в житловій приватній будівлі, яка належить підозрюваному та використовувалася в якості пансіонату для людей похилого віку, виникла пожежа внаслідок якої загинуло 18 осіб та одній особі заподіяно тілесні ушкодження.
Відповідно до вимог ст.290 КПК України підозрюваному, його захисникам та потерпілим оголошено про завершення досудового розслідування, відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення.
Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, пожежа на Київщині забрала життя 17 осіб похилого віку.