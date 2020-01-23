Дело в отношении экс-гендиректора "Укрвакцины" направлено в суд

$41.340.00
45.850.00
ukru
Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 5850 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 17545 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 57240 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 121627 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 129210 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 197536 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 195427 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 409238 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 229236 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 515904 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
1м/с
76%
Популярные новости

Буданов: общество должно быть готово узнать всю правду о войне со временем

5 апреля, 21:52 • 14571 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 23634 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 14176 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 12341 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 9094 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 159214 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 147022 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 234617 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 409242 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 515910 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 57236 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 49271 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 47770 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 54521 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 84880 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Дело в отношении экс-гендиректора "Укрвакцины" направлено в суд

Киев • УНН

 • 10078 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего генерального директора и главного бухгалтера ГП "Укрвакцина" Минздрава Украины по факту завладения средствами госпредприятия в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева в Facebook.

Дело в отношении экс-гендиректора "Укрвакцины" направлено в суд

"Прокуратурой города Киева направлено в суд обвинительный акт в отношении бывших генерального директора и главного бухгалтера ГП "Укрвакцина" Минздрава Украины по факту завладения средствами госпредприятия в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением", - говорится в сообщении.

Также указано, что с целью обеспечения возмещения нанесенного ущерба государственному предприятию на имущество обвиняемых наложен арест.

Добавим, речь идет о деле о завладении четвертью миллиона гривен. Впрочем, экс-гендиректор "Укрвакцины" фигурирует и в другом деле.

"Кроме того, в настоящее время продолжается судебное разбирательство производства в отношении бывшего гендиректора ГП "Укрвакцина" по факту растраты средств указанного государственного предприятия на общую сумму более 1,5 миллиона гривен (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины )", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, экс-гендиректору ГП "Укрвакцина" объявлено подозрение в завладении четвертью миллиона гривен.

Напомним, в частности следствием установлено, что в течение 2016-2017 годов бывшим генеральным директором ГП незаконно полученные средства госпредприятия на сумму 245 тыс. грн под видом премий, надбавок и неправомерно повышенного должностного оклада.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,446.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,799.40