Дело в отношении экс-гендиректора "Укрвакцины" направлено в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего генерального директора и главного бухгалтера ГП "Укрвакцина" Минздрава Украины по факту завладения средствами госпредприятия в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева в Facebook.
"Прокуратурой города Киева направлено в суд обвинительный акт в отношении бывших генерального директора и главного бухгалтера ГП "Укрвакцина" Минздрава Украины по факту завладения средствами госпредприятия в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением", - говорится в сообщении.
Также указано, что с целью обеспечения возмещения нанесенного ущерба государственному предприятию на имущество обвиняемых наложен арест.
Добавим, речь идет о деле о завладении четвертью миллиона гривен. Впрочем, экс-гендиректор "Укрвакцины" фигурирует и в другом деле.
"Кроме того, в настоящее время продолжается судебное разбирательство производства в отношении бывшего гендиректора ГП "Укрвакцина" по факту растраты средств указанного государственного предприятия на общую сумму более 1,5 миллиона гривен (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины )", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось, экс-гендиректору ГП "Укрвакцина" объявлено подозрение в завладении четвертью миллиона гривен.
Напомним, в частности следствием установлено, что в течение 2016-2017 годов бывшим генеральным директором ГП незаконно полученные средства госпредприятия на сумму 245 тыс. грн под видом премий, надбавок и неправомерно повышенного должностного оклада.