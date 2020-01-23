Справу щодо ексгендиректора "Укрвакцини" скеровано до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього генерального директора та головному бухгалтеру ДП "Укрвакцина" МОЗ Україна за фактом заволодіння коштами держпідприємства у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва у Facebook.
"Прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишніх генерального директора та головного бухгалтера ДП "Укрвакцина" МОЗ Україна за фактом заволодіння коштами держпідприємства у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем", - йдеться в повідомленні.
Також вказано, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державному підприємству на майно обвинувачених накладено арешт.
Додамо, йдеться про справу про заволодіння чвертю мільйона гривень. Утім, ексгендиректор "Укрвакцини" фігурує і в іншій справі.
"Окрім того, на теперішній час триває судовий розгляд провадження стосовно колишнього гендиректора ДП "Укрвакцина" за фактом розтрати коштів вказаного державного підприємства на загальну суму понад 1,5 мільйона гривень (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України)", - зазначається в повідомленні.
Як повідомлялося, ексгендиректору ДП "Укрвакцина" оголошено підозру у заволодінні чвертю мільйона гривень.
Нагадаємо, зокрема слідством встановлено, що упродовж 2016-2017 років колишнім генеральним директором ДП незаконно отримані кошти держпідприємства на суму 245 тис. грн під виглядом премій, надбавок та неправомірно завищеного посадового окладу.