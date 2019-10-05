Ексгендиректору "Укрвакцини" оголосили нову підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Ексгендиректору ДП "Укрвакцина" оголошено підозру у заволодінні чвертю мільйона гривень. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Києва.
"На теперішній час колишньому гендиректору ДП "Укрвакцина" повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні коштами держпідприємства у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем. Крім того, колишньому головному бухгалтеру держпідприємства повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України, тобто пособництво у заволодінні коштами держпідприємства у великих розмірах", - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі нагадали, що йдеться про кримінальне провадження, що розслідується слідчими Державної фіскальної служби столиці, за фактами заволодіння майном у великих розмірах керівництвом ДП "Укрвакцина" МОЗ України.
Зокрема слідством встановлено, що упродовж 2016-2017 років колишнім генеральним директором ДП незаконно отримані кошти держпідприємства на суму 245 тис. грн під виглядом премій, надбавок та неправомірно завищеного посадового окладу.
Як зазначається, найближчим часом слідство буде завершено та скеровано обвинувальний акт до суду для розгляду по суті.
У прокуратурі нагадали, що у жовтні минулого року прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього гендиректора держпідприємства "Укрвакцина" за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Ексгендиректору “Укрвакцини” повідомили про підозру у розтраті 1,5 млн грн у квітні 2018 року.