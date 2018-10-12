Екс-директора "Укрвакцини" судитимуть за підозрою у розтраті 1,5 млн грн

"Прокуратурою міста Києва завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього генерального директора державного підприємства "Укрвакцина", якого підозрюють у розтраті 1,5 млн грн державних коштів", - йдеться у повідомленні.



Встановлено, що упродовж 2012-2013 років посадовець розтратив вказану суму коштів, перерахувавши їх на рахунки двох приватних підприємств за нібито надання послуг з охоронного супроводу вантажів під час перевезення медпрепаратів на території України.



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Водночас слідство з’ясувало, що приватні суб’єкти не мали необхідних матеріальних та трудових ресурсів для здійснення такої діяльності.



Як зазначили у прокуратурі, обвинувальний акт щодо посадовця, який підозрюється за ч. 5 ст. 191(привласнення або розтрата майна) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України розглядатиме Печерський районний суд Києва.



Крім того, прокурором пред’явлено цивільний позов щодо стягнення з екс-гендиректора суми збитків, заподіяних в результаті даного кримінального правопорушення.



Нагадаємо, прокуратура Київської області повідомила про підозру директору товариства та його заступнику, які зловживаючи службовим становищем, заволоділи державними грошовими коштами ПАТ “Аграрний фонд” в розмірі понад 4 млн грн.