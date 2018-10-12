Экс-директора "Укрвакцины" будут судить по подозрению в растрате 1,5 млн грн

"Прокуратурой города Киева завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего генерального директора государственного предприятия "Укрвакцина", которого подозревают в растрате 1,5 млн грн государственных средств", - говорится в сообщении.



Установлено, что на протяжении 2012-2013 годов чиновник растратил указанную сумму средств, перечислив их на счета двух частных предприятий за якобы оказание услуг по охранного сопровождения грузов при перевозке медпрепаратов на территории Украины.



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В то же время следствие выяснило, что частные субъекты не имели необходимых материальных и трудовых ресурсов для осуществления такой деятельности.



Как отметили в прокуратуре, обвинительный акт в отношении должностного лица, подозреваемого по ч. 5 ст. 191 (присвоение или растрата имущества) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины будет рассматривать Печерский районный суд Киева.



Кроме того, прокурором предъявлен гражданский иск о взыскании с экс-гендиректора суммы убытков, причиненных в результате данного уголовного преступления.



Напомним, прокуратура Киевской области сообщила о подозрении директору общества и его заместителю, которые злоупотребляя служебным положением, завладели государственными денежными средствами ОАО "Аграрный фонд" в размере более 4 млн грн.