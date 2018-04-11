Гендиректору “Укрвакцини” повідомили про підозру у розтраті 1,5 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Генеральному директору державного підприємства “Укрвакцина” повідомлено про підозру у розтраті майна у сумі 1,5 млн грн, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури Києва.
“За процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва слідчими Державної фіскальної служби столиці повідомлено про підозру генеральному директору державного підприємства"Укрвакцина" за фактом розтрати майна в особливо великому розмірі ... за ч.5 ст. 191 ККУ”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією прокуратури, керівник держустанови протягом 2012-2013 років здійснив розтрату коштів державного підприємства на загальну суму понад півтора мільйони гривень, перерахувавши їх на рахунки двох приватних підприємств за нібито надання послуг із охоронного супроводу вантажів під час перевезення вакцин та інших медпрепаратів на території України.
Також, як поінформували у відомстві, слідством здобуто достатньо доказів, які не тільки вказують, що приватними підприємствами зазначені послуги по охороні перевезення вантажів не надавались ДП “Укрвакцина”, а й взагалі ці приватні суб’єкти не мали необхідних матеріальних та трудових ресурсів для здійснення охоронної діяльності.
Найближчим часом суд розгляне клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від займаної посади гендиректора ДП “Укрвакцина”.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України розкрила схему багатомільйонного розкрадання коштів адміністраціями виправних колоній Одеської та Львівської областей.