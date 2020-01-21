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Дело в отношении двух должностных лиц "Укргаздобычи" передали в суд

Киев • УНН

 • 14039 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. В суд направили обвинительное заключение по делу двух должностных лиц "Укргаздобычи". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро.

Дело в отношении двух должностных лиц "Укргаздобычи" передали в суд

"Расследование факта вымогательства и получения неправомерной выгоды двумя должностными лицами АО "Укргаздобыча“(100% акций принадлежат государственной НАК “Нафтогаз Украины”) закончено. 20 января 2020 года прокуроры САП направили в суд обвинительный акт для рассмотрения по существу“, — говорится в сообщении.

Указано, что по данным следствия, в феврале 2018 года ПАО “Укргаздобыча” объявило о проведении допороговой закупки. После обнародования тендерных предложений директор по подготовке и транспортировке газа и начальник механико-технологического департамента АО “Укргаздобыча”, действуя по предварительному сговору и из корыстных побуждений, поставили условие перед руководителем предприятия, предложение которого, по их мнению, было наиболее выгодным и обоснованным. Согласно этого условия, руководитель ООО должен был предоставить неправомерную выгоду, иначе его предложение будет отклонено.

“Как следствие, в течение сентября-декабря 2018 года заговорщики частями получили неправомерную выгоду в общем размере 26,9 млн грн за действия в интересах частного ООО. Полученные средства обвиняемые поделили между собой”, — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляли с апреля 2019 года.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины (“Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом”). В случае признания виновности лиц в суде им грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, в апреле 2019 года в одном из филиалов “Укргаздобыча” проводили обыски.

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