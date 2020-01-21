Справу щодо двох посадовців “Укргазвидобування” передали до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. До суду скерували обвинувальний акт у справі двох посадовців “Укргазвидобування”. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Національного антикорупційного бюро.
“Розслідування факту вимагання та одержання неправомірної вигоди двома службовими особами АТ „Укргазвидобування“ (100% акцій належать державній НАК „Нафтогаз України“) закінчено. 20 січня 2020 року прокурори САП скерували до суду обвинувальний акт для розгляду по суті”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що за даними слідства, у лютому 2018 року ПАТ “Укргазвидобування” оголосило про проведення допорогової закупівлі. Після оприлюднення тендерних пропозицій директор з підготовки та транспортування газу і начальник механіко-технологічного департаменту АТ “Укргазвидобування”, діючи за попередньої змови та з корисливих мотивів, поставили умову перед керівником підприємства, пропозиція якого, на їхню думку, була найбільш вигідною та обґрунтованою. Відповідно до цієї умови, керівник ТОВ мав надати неправомірну вигоду, в іншому разі його пропозицію буде відхилено.
“Як наслідок, упродовж вересня-грудня 2018 року змовники частинами отримали неправомірну вигоду в загальному розмірі 26,9 млн грн за дії в інтересах приватного ТОВ. Отримані кошти обвинувачені поділили між собою”, — зазначили у пресслужбі.
Повідомляється, що досудове розслідування вказаних фактів детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснювали з квітня 2019 року.
Дії обвинувачених кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України (“Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою”). У разі визнання винуватості осіб у суді їм загрожує позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, в квітні 2019 року в одній із філій “Укргазвидобування” проводили обшуки.