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Дело Савченко и Рубана будет рассматривать другой суд

Киев • УНН

 • 10980 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Соломенский районный суд Киева удовлетворил заявление адвокатов об отводе судей по делу народного депутата Украины Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которых подозревают в подготовке теракта. Дело будет направлено в Киевский апелляционный суд для назначения другого суда, который будет рассматривать его. Об этом УНН сообщил адвокат Рубана Валентин Рыбин.

Дело Савченко и Рубана будет рассматривать другой суд

"Суд удовлетворил заявленный мной и моими коллегами отвод (судей - ред.). Дело будет направлено в Киевский апелляционный суд, который определит территориальную подсудность данного производства за одним из районных судов города Киева", - отметил Рыбин.

Он напомнил, что 15 апреля у Савченко и Рубана истекает срок содержания под стражей.

Как сообщал УНН, 13 марта Соломенский районный суд Киева начал подготовительное заседание по делу в отношении народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которых подозревают в подготовке теракта.

В августе 2018 года Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Савченко и Рубана в совершении террористического акта в центре Киева завершено. По его словам, в ходе следствия добыто все необходимые доказательства, подтверждающие версию о подготовке теракта в столице.

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