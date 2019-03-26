Справу Савченко і Рубана розглядатиме інший суд
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Солом’янський районний суд Києва задовольнив заяву адвокатів про відвід суддів у справі народного депутата України Надії Савченко та екс-керівника Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана, яких підозрюють у підготовці теракту. Справа буде направлена в Київський апеляційний суд для призначення іншого суду, який розглядатиме її. Про це УНН повідомив адвокат Рубана Валентин Рибін.
"Суд задовольнив заявлений мною та моїми колегами відвід (суддів – ред.). Справа буде направлена в Київський апеляційний суд, який визначить територіальну підсудність зазначеного провадження за одним з районних судів міста Києва", - зазначив Рибін.
Він нагадав, що 15 квітня у Савченко та Рубана закінчується термін тримання під вартою.
Як повідомляв УНН, 13 березня Солом'янський районний суд Києва розпочав підготовче засідання у справі стосовно народного депутата Надії Савченко і екс-керівника Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана, яких підозрюють у підготовці теракту.
У серпні 2018 року Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Савченко і Рубана у вчиненні терористичного акту у центрі Києва завершено. З його слів, під час слідства здобуто всі необхідні докази, які підтверджують версію про підготовку теракту у столиці.