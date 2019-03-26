Справу Савченко і Рубана розглядатиме інший суд

КИЇВ. 26 березня. УНН. Солом’янський районний суд Києва задовольнив заяву адвокатів про відвід суддів у справі народного депутата України Надії Савченко та екс-керівника Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана, яких підозрюють у підготовці теракту. Справа буде направлена в Київський апеляційний суд для призначення іншого суду, який розглядатиме її. Про це УНН повідомив адвокат Рубана Валентин Рибін.